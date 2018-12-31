На Украине стартовала президентская избирательная кампания
Она продлится 90 дней. Регистрация кандидатов должна завершиться до 8 февраля. На следующий день начнётся предвыборная агитация. Выборы президента на Украине назначены на 31 марта.
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Она продлится 90 дней. Регистрация кандидатов должна завершиться до 8 февраля. На следующий день начнётся предвыборная агитация. Выборы президента на Украине назначены на 31 марта.
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Комментарии1
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oblom0011 31 декабря 2018 | 09:48
Будем надеяться, что темнейший продлит гидно нагнутым и гидно отыметым Винницких евреев.