Три человека погибли, судьба 79 неизвестна после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске Челябинской области

Взрыв произошёл сегодня в 6 утра по местному времени. В больницу, по официальным данным, доставлены 3 человека.

Пострадавшим оказывают необходимую помощь, сообщил пресс-секретарь Минздрава России Максим Радецкий.

Радецкий добавил, что в Магнитогорск вылетела глава Минздрав Вероника Скворцова. Кроме того, стало известно, что на место происшествия направляется глава МЧС Евгений Зиничев.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Она добавила, что в качестве основной версии рассматривается взрыв бытового газа. Основной эту версию называют и в ФСБ.

В разборе завалов на месте взрыва в Магнитогорске участвуют более 500 человек. Об этом сообщает МЧС. Зам.губернатора Олег Климов сказал, что судя по разрушениям, взрыв произошёл на втором этаже над аркой, детали он не уточнил.

Жильцов сохранившихся подъездов дома в Магнитогорске после взрыва не пускают в квартиры. Всего в доме зарегистрировано около 1300 человек. Спасатели говорят, что они не могут вернуться домой, пока идёт проверка. Выясняется вероятность дальнейшего обрушения, сообщает агентство «Интерфакс».

В свою очередь, заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов сказал, что в доме живут 1100 человек. Это 12-подъездное девятиэтажное здание.

Жильцам предложили переместиться в расположенную рядом с домом школу, где организован штаб. Местные жители просят приносить туда тёплые вещи и горячий чай. В Магнитогорске сейчас 19 градусов мороза.