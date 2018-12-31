Попавший под санкции США советник Дерипаски Бояркин был ключевым посредником между олигархом и главой штаба Трампа
Журнал Time опубликовал новое расследование. В интервью журналу Time Виктор Бояркин, которого 19 декабря Минфин США внес в санкции, заявлял, что по поручению Дерипаски пытался получить от Пола Манафорта деньги, которые тот должен российского олигарху.
Новое расследование показывает, какое огромное преимущество над главой штаба Трампа было у русских в период избирательной кампании президента США. Несмотря на то, что Пол Манафорт возглавлял штаба Трампа менее двух месяцев, он застал момент, когда американские разведслужбы предоставили единым кандидатам от Республиканской и Демократической партий президентский брифинг по вопросам национальной безопасности. Манафорт покинул должность через два дня после брифинга в августе 2016 года.
В интервью журналу Time Виктор Бояркин заявил, что офис спецпрокурора Боба Мюллера обращался к нему, но Бояркин, по его словам, в грубой форме отказал в сотрудничестве. Под санкции США Виктор Бояркин попал как советник Олега Дерипаски за финансирование политической партии в Черногории в 2016 году, когда в стране произошла попытка госпереворота, устроенного российскими спецслужбами. В 90-х годах Виктор Бояркин служил помощником военного атташе в российском посольстве в Вашингтоне.
Комментарии3
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vilingrad 31 декабря 2018 | 09:28
но Бояркин, по его словам, в грубой форме отказал в сотрудничестве«
С американской прокуратурой следует быть полюбезнее:)
kamen_12 31 декабря 2018 | 09:49
vilingrad: Послал нах великого Гудвина Мюллера!
lena_spb 31 декабря 2018 | 09:52
О ужас - пытался получить от Пола Манафорта деньги, которые тот должен Дерипаске. Тут, как Бутина, 15 годами тюряги не отделаешься. Ну и Трамп пропал, конечно - преступные связи с русской мафией на лицо. Манафорт был должен Дерипаске и при этом целых 2 месяца возглавлял штаб Трампа! Ну все, Мюллер может заканчивать расследование, более мощных доказательств сговора с русскими ему уже не добыть