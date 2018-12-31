Попавший под санкции США советник Дерипаски Бояркин был ключевым посредником между олигархом и главой штаба Трампа

Журнал Time опубликовал новое расследование. В интервью журналу Time Виктор Бояркин, которого 19 декабря Минфин США внес в санкции, заявлял, что по поручению Дерипаски пытался получить от Пола Манафорта деньги, которые тот должен российского олигарху.

Новое расследование показывает, какое огромное преимущество над главой штаба Трампа было у русских в период избирательной кампании президента США. Несмотря на то, что Пол Манафорт возглавлял штаба Трампа менее двух месяцев, он застал момент, когда американские разведслужбы предоставили единым кандидатам от Республиканской и Демократической партий президентский брифинг по вопросам национальной безопасности. Манафорт покинул должность через два дня после брифинга в августе 2016 года.

В интервью журналу Time Виктор Бояркин заявил, что офис спецпрокурора Боба Мюллера обращался к нему, но Бояркин, по его словам, в грубой форме отказал в сотрудничестве. Под санкции США Виктор Бояркин попал как советник Олега Дерипаски за финансирование политической партии в Черногории в 2016 году, когда в стране произошла попытка госпереворота, устроенного российскими спецслужбами. В 90-х годах Виктор Бояркин служил помощником военного атташе в российском посольстве в Вашингтоне.