Петрозаводских учителей лишили обещанной новогодней премии
Руководство школ объяснило такой шаг распоряжением городского комитета социального развития. Педагогам из Петрозаводска подготовили необычный новогодний «сюрприз», который сами учителя иначе как издевательством не называют. Сначала директоры школ традиционно объявили о выплате премий (примерно по 14 тысяч рублей), однако уже после того, как преподаватели расписались в ведомостях о получении денег, решение было изменено. Такая ситуация сложилась как минимум в пяти учебных заведения Петрозаводска.
Руководство школ и лицеев при этом сослалось на письмо комитета социального развития. Местное издание «Губерния Daily» публикует фото документа: в послании утверждается, что дополнительных выплат не планируется по решению главы правительства Карелии Александра Чепика. У педагогов такое объяснение понимания не нашло: они намерены собирать подписи и писать коллективные обращения в ответственные ведомства. Разобраться в ситуации с выплатами петрозаводским учителям пообещал первый замглавы думского комитета по образованию Олег Смолин.
Комментарии14
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eduard1958 31 декабря 2018 | 09:15
За что кровь на выборах проливали,результаты подтасовывали?! Даешь премию!!!
fktrctqrjycnfynbyjdbxinfymrj 31 декабря 2018 | 09:19
eduard1958: премия это своего рода подарок, а дарить можно только цветы...так што того....
tina56 31 декабря 2018 | 09:20
Издевательство?!! А учеников , имеющими протестную позицию по отношению к дёйствующей власти, терроризировать не издевательство?
Пусть это другие учителя, но тенденция на травлю инакомыслящих подростков уже чёткая.
Подмена протоколов на выборах..... нет-нет, ответка, пусть и невольная, но по "заслугам".
yralez 31 декабря 2018 | 09:25
Зачем учителялкам премии ?
разве это быдло не поможет плешивому "выиграть выборы " ?
uhovostro 31 декабря 2018 | 09:27
Им уже подарили к Новому году суперракету "Авангард", чем же они недовольны, не понимаю?!..
jurmak 31 декабря 2018 | 09:28
Красавцы. Кто же ставит подпись в ведомости не получив денег на руки. И это они учат детей.
arc1000i 31 декабря 2018 | 09:29
Так же, как и десантников лишили, да?
alexey65 31 декабря 2018 | 09:31
Подпись в ведомости стоит? Стоит!
Значит деньги получили и клевещут на власть, пытаясь возбудить ненависть к социальной группе президент и правительство!
nehoroshiy 31 декабря 2018 | 09:38
Для верующих святое место церковь, для атеистов должна быть школа. Пора школу приводить в то чем она должна быть. А школа не должна быть местом для мухлежа и обмана. Если мы заботимся и любим детей.
kama 31 декабря 2018 | 09:49
Учителям вернулась карма. Не надо было химичить с выборами этих упырей.
prospero123 31 декабря 2018 | 09:51
Хыхыхы...
Деньги ушли на рисование мультика про оружие возмездия.
Да и дорогих белорусских братьев теперь придется за счёт учительских зарплат пожизненно содержать.
Денег нет, но вы держитесь! Удачи вам, здоровья, всего наилучшего!!
kir_pich_101 31 декабря 2018 | 09:52
Повышение пенсионного возраста, чем не подарок?
В том и расписались...
yralez 31 декабря 2018 | 09:54
У нас на заводах редкие рабочие такую зарплату получают, а уэтих шкур премия 14 тысяч.
А вообще, в добрый путь,......от низшего и подлейшего путинского чиновничества до изнасиловиков !
cromwel 31 декабря 2018 | 09:55
Странно. Вы приходите в кассу, вам выдают ведомость с просьбой расписаться. Вы расписываетесь А чирез секунду вам сообщают что только что позвонили из правительства области и сказали не выдавать вам деньги? Вранье какое-то если расписался то сразу и выдают