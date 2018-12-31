Петрозаводских учителей лишили обещанной новогодней премии

Руководство школ объяснило такой шаг распоряжением городского комитета социального развития. Педагогам из Петрозаводска подготовили необычный новогодний «сюрприз», который сами учителя иначе как издевательством не называют. Сначала директоры школ традиционно объявили о выплате премий (примерно по 14 тысяч рублей), однако уже после того, как преподаватели расписались в ведомостях о получении денег, решение было изменено. Такая ситуация сложилась как минимум в пяти учебных заведения Петрозаводска.

Руководство школ и лицеев при этом сослалось на письмо комитета социального развития. Местное издание «Губерния Daily» публикует фото документа: в послании утверждается, что дополнительных выплат не планируется по решению главы правительства Карелии Александра Чепика. У педагогов такое объяснение понимания не нашло: они намерены собирать подписи и писать коллективные обращения в ответственные ведомства. Разобраться в ситуации с выплатами петрозаводским учителям пообещал первый замглавы думского комитета по образованию Олег Смолин.