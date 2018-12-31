Судьба почти 80 человек неизвестна после обрушения подъезда дома в Магнитогорске

Об этом со ссылкой на заместителя губернатора сообщает агентство РИА «Новости». Погибли, по данным спасателей, трое. Три человека, согласно официальным данным, госпитализированы, К расследованию подключились Следственный комитет, прокуратура, ФСБ. Представители спецслужб говорят, что рассматривают все версии. Основная – это взрыв бытового газа.

В Магнитогорск вылетают федеральные министры, в частности, глава МЧС, сказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Тем временем, пресс-служба Кремля сообщила, что на место происшествия по распоряжению президента Владимира Путина направляется глава Минздрава Вероника Скворцова.

Взрыв произошёл рано утром в доме на проспекте Карла Маркса. В Магнитогорске в это время было 6 часов. Началась паника, люди в растерянности, рассказала очевидец Мария Щербакова.

Возбуждено уголовное дело. По данным МЧС, в 10-этажном доме повреждено около полусотни квартир.