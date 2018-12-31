Судьба почти 80 человек неизвестна после обрушения подъезда дома в Магнитогорске
Об этом со ссылкой на заместителя губернатора сообщает агентство РИА «Новости». Погибли, по данным спасателей, трое. Три человека, согласно официальным данным, госпитализированы, К расследованию подключились Следственный комитет, прокуратура, ФСБ. Представители спецслужб говорят, что рассматривают все версии. Основная – это взрыв бытового газа.
В Магнитогорск вылетают федеральные министры, в частности, глава МЧС, сказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Тем временем, пресс-служба Кремля сообщила, что на место происшествия по распоряжению президента Владимира Путина направляется глава Минздрава Вероника Скворцова.
Взрыв произошёл рано утром в доме на проспекте Карла Маркса. В Магнитогорске в это время было 6 часов. Началась паника, люди в растерянности, рассказала очевидец Мария Щербакова.
Возбуждено уголовное дело. По данным МЧС, в 10-этажном доме повреждено около полусотни квартир.
Комментарии10
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traxau_okurka 31 декабря 2018 | 09:07
Это тоже подарок Путина на НГ России? Как и ракета?
arkadiy48 31 декабря 2018 | 09:12
чему радуешься? придурок..
alex949 31 декабря 2018 | 09:17
Вот она какая скрипаносная расея !
andreyoo 31 декабря 2018 | 09:19
alex949: Редакция, думаю стоит закрыть комменты. Пусть придурки захлебнутся.
polikarpich 31 декабря 2018 | 09:27
andreyoo: Зачем? Пусть придурки визжат про какого-то "персонажа", которого надо непременно проверить и про "Кремлёвского Гапона".
signals_93 31 декабря 2018 | 09:19
Гарант опять взялся за свое
riccon 31 декабря 2018 | 09:26
Сейчас каждый второй оппозиционный плевочек покажет, насколько он лучше Путина.
riccon 31 декабря 2018 | 09:29
Опоздал....
timber_head 31 декабря 2018 | 09:31
За 2017 год 32 взрыва бытового газа. За 2018 полной статистики не нашел, но только за январь-март было 12. Данные с РИА "Новости" - официальный источник. О том что России, в её нынешнем состоянии, грозят техногенные катастрофы, говорили давно. Газовое хозяйство не терпит "недостаточного финансирования" и неквалифицированного обслуживания - вот люди и расхлебывают. Зато мы гордо заявляем о "самом современном оружии" и "строим храмы". Не говоря уже о помощи всем на свете. Ну и услышим сегодня от президента о "грядущих свершениях" - Путин в 2008 обещал, что "средняя зарплата в России к 2020 году будет 2700 долларов и каждая семья из трех человек будет иметь квартиру минимум 100 кв.м. Не говоря уже о том, что уже к 2017 мы должны были "прорваться" и занять место среди лидеров экономики и с 2017 по 2020 только "укреплять свои позиции". Не умею соболезновать - виноват. Только зубы стискиваю.
polikarpich 31 декабря 2018 | 09:39
timber_head: Я иногда удивляюсь только, как оно всё ещё как-то держится.
При таком всеобщем раздолбайстве и пофигизме, когда никого и ничего, кроме "бабла", не интересует, это иначе, как чудом, и не объяснить. Наверняка начнёт всё рушиться и накрываться разом, одно за другим, страшно и неотвратимо.