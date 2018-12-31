Число погибших при ЧП в Магнитогорске возросло до 3, неизвестна судьба 79 человек

Об этом сообщил журналистам заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов, сообщает РИА Новости. «Из-под завала извлечены трое живых и трое погибших. Непонятна судьба 79 человек», — сказал Климов журналистам. Он добавил, все погибшие — взрослые. Трое пострадавших доставлены в больницу, среди них один ребенок. Ранее сообщалось, что около 4.00 мск в Магнитогорске Челябинской области, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. МЧС РФ ранее сообщило о двух погибших и 10 извлеченных из-под завалов людях.