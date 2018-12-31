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08:56, 31 декабря 2018

Число погибших при ЧП в Магнитогорске возросло до 3, неизвестна судьба 79 человек

Об этом сообщил журналистам заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов, сообщает РИА Новости. «Из-под завала извлечены трое живых и трое погибших. Непонятна судьба 79 человек», — сказал Климов журналистам. Он добавил, все погибшие — взрослые. Трое пострадавших доставлены в больницу, среди них один ребенок. Ранее сообщалось, что около 4.00 мск в Магнитогорске Челябинской области, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. МЧС РФ  ранее сообщило о двух погибших и 10 извлеченных из-под завалов людях.

Комментарии

8

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oblom0101 31 декабря 2018 | 09:03



Немудрено, что Кремлёвского Гапона навального даже за этот теракт не посадят...

polikarpich 31 декабря 2018 | 09:07

oblom0101: Детишка, ты уже с утра начал отмечать и так нарезался? Так и до поздравление "вошдя" не дотянешь. Не гони лошадей, притормози.

oblom0101 31 декабря 2018 | 09:10

polikarpich:
\
Кто о чём, а Вы, милейший, Вы - типичное совковое холуишко, - строго о вожде...

polikarpich 31 декабря 2018 | 09:18

oblom0101: Плевать мне на вашего вождя. Но для вас, я понимаю, это очень важно.
Действительно ведь, кто о чём, а упоротые шизофреники и телепараноики про "Кремлёвского Гапона". Даже не про ИГИЛ какой-нибудь(запрещённую в России террористическую организацию), и не про Хезболлу (разрешённую в России террористическую организацию), и даже не просто про газ и неисправность газового оборудования, нет!
Они сразу же начинают верещать про каких-то "Кремлёвских Гапонов".

oblom0101 31 декабря 2018 | 09:24

polikarpich: """"Плевать мне...."""

Не вылизывайте глубоко - до самых до какашек, - не будете сплёвывать... И как вам только не противно?
Это же, как минимум, не гигиенично...

polikarpich 31 декабря 2018 | 09:31

oblom0101: Сразу видно - спец! Даже про "какашки" знает, до таких тонкостей может дойти только истинный ценитель.

oblom0101 31 декабря 2018 | 09:39

polikarpich:

Прот, что у Вас, типичного совкого холуйка, умишка хватает лишь на то, чтобы ответить в стиле "Сам дурак" - Вы, милейший могли бы и не писать...
Кончайте лизать до какашек и начинайте это делать либерально, лижите Вашему фюреру руки, как это делала покойница Алексеева, подражая покойнице лобрадорше Кони...
Умора с вас - тупорылых совковых холуйков, мнящих себя в либералах. Пишите ещё - теште публику Вашими холуйскими фантазиями.

polikarpich 31 декабря 2018 | 09:45

oblom0101: Видишь ли, мне, например, понятно, что пишешь ты из какой-нибудь Пропердяевки, где газа нет, но ТВ и Интернет присутствуют.
Поэтому для тебя это тёмный лес, все эти технические тонкости насчёт газа. Вот и гонишь ты, сидя на дровяной печи, ту самую "совковую" пургу про теракты, Навального и "Гапонов".

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