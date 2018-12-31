Парковку в Москве с сегодняшнего дня и по 8 января сделали бесплатной

Об этом сообщает департамент транспорта столицы. Там отмечают, что оставить машину бесплатно можно, в том числе, на улицах, где с 15 декабря начали действовать увеличенные тарифы и было отменено право бесплатной парковки по воскресеньям.

Напомним, в середине декабря тарифы на парковку в Москве выросли почти вдвое. Максимальная плата, в частности, на Петровке, Неглинной, в районе Арбата и Патриарших прудов теперь составляет 380 рублей в час.