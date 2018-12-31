Парковку в Москве с сегодняшнего дня и по 8 января сделали бесплатной
Об этом сообщает департамент транспорта столицы. Там отмечают, что оставить машину бесплатно можно, в том числе, на улицах, где с 15 декабря начали действовать увеличенные тарифы и было отменено право бесплатной парковки по воскресеньям.
Напомним, в середине декабря тарифы на парковку в Москве выросли почти вдвое. Максимальная плата, в частности, на Петровке, Неглинной, в районе Арбата и Патриарших прудов теперь составляет 380 рублей в час.
Комментарии1
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oblom0101 31 декабря 2018 | 08:50
Неплохой профит... Да здравствует капитализм!
Лохом и в Новом Году сосать у Усиановых и Ходорковских!