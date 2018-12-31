Минобороны анонсировало начало государственных испытаний новейшего российского танка Т-14 «Армата»

Они пройдут в следующем году в научно-исследовательских институтах ведомства. Ранее Минобороны сообщало, что подписало с Уралвагонзаводом контракт на поставку более, чем 130 танков Т-14 и БМП Т-15 на платформе «Армата». Предполагается, что поставки будут завершены до 2021 года.