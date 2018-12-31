Минобороны анонсировало начало государственных испытаний новейшего российского танка Т-14 «Армата»
Они пройдут в следующем году в научно-исследовательских институтах ведомства. Ранее Минобороны сообщало, что подписало с Уралвагонзаводом контракт на поставку более, чем 130 танков Т-14 и БМП Т-15 на платформе «Армата». Предполагается, что поставки будут завершены до 2021 года.
Комментарии22
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nationalhero 31 декабря 2018 | 08:50
Так вроде бы уже на Красной площади испытали, нет? Это были не испытания? А до "победы" на Красной площади испытания были?
oblom0101 31 декабря 2018 | 09:00
nationalhero:
Полностью с Вами согласен, милейший.
Вам, типичному потомку колхозных шлюх, сосавших у бригадиров и учётчиков за трудодни, не обязательно знать, что такое "Государственные испытания".
secondvenmud 31 декабря 2018 | 09:04
Дак, было же успешное испытание на Красной площади.
oblom0101 31 декабря 2018 | 09:08
secondvenmud:
Про то, что вас - потомков колхозных шлюх, выведенных большевиками в города было много - Вы, любезный, могли бы и не писать, культурная публика насчёт вас в курсе...
vitaminoz 31 декабря 2018 | 09:39
oblom0101: шо ни портянка, то сексуально озабоченный гомо-изврат, ну что ты будешь делать...
oblom0101 31 декабря 2018 | 09:45
vitaminoz:
Дедуся, у Вас реально потешные гомосексуальные фантазии... Чтобы Вам, любезный, не воняло портянками простирнитесь, а за одно и подмойтесь - глядишь Вас и попустит с Вашим портяночным амбре...
Нда-с... Престарелое совково-холуйское быдло, понаехавшее в город Ленина, типа Вас - это несомненный утренний позитив!
Пишите ещё! Не сдерживайте себя.
vezdehod1 31 декабря 2018 | 09:11
nationalhero:
Так вроде бы уже на Красной площади испытали, нет? Это были не испытания? А до "победы" на Красной площади испытания были?
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Тот был деревянный, а этот Т-14, образца 1914 года.- времён Первой Мировой Войны.
djuga 31 декабря 2018 | 09:22
nationalhero: Так вроде бы уже на Красной площади испытали, нет? Это были не испытания?
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Недавно читал в одном из военных обозрений, что от Арматы вообще решили отказаться - слишком много неразрешимых противоречий и проблем. А тут на тебе! Решили всё же искусственно ускорить "роды"?
Лучше бы трактор хороший сделали.
kir_pich_101 31 декабря 2018 | 08:53
На ладан дышащая экономика с радостью примет скокахошь танков и другого военного дерьма...
ahotnik58 31 декабря 2018 | 09:06
kir_pich_101: На ладан дышащая экономика
На ладан дышащая экономика еще не одну тысячу Армат экспортирует для поднятия уровня жизни россиян
Экспорт Т-90 в 90-ых спас танковую промышленность РФ, дав жизни десяткам городов РФ и накормил миллионы российских семей
lager23 31 декабря 2018 | 09:10
ahotnik58: это ложь, и вы сами знаете это...индусы жалуются на эти танки , ...а кому они ещё нужны?
leda53 31 декабря 2018 | 09:23
ahotnik58: Врать не надо. В 90-е годы Т-90 не экспортировались вообще. То есть ноль. На экспорт пошли Т-90С с вариациями, которые только начали выпускать в 2004.
Накормили миллионы...
За деньги Т-90С покупают только Индия и Азербайджан, остальным всё идёт в списание. Ну и страшно убыточно всё для УВЗ, постоянно идёт подкормка из бюджета, называемая "увеличением капитализации завода".
А что до "Армат", то сотня машин (танков + БМП) за три года - всё равно что ноль. Да и тех не будет: двигатели не получаются почти совсем...
ahotnik58 31 декабря 2018 | 09:31
leda53: Врать не надо
вот именно :)
Даже сейчас Ирак предпочел хилые Абрамсы непобедимым Т-90
А уж после позора, который покрыл немецкие Лкопарды в Сирии, когда испорялилсь от попадания российских ПТУР 40-а летней давности, у желающих купить действительно хорошие танки, не осталось никакой альтернативы
piter_ug 31 декабря 2018 | 08:58
Где на этот раз заглохнет грознющая техника?
До Красной площади дойдёт или ещё на ЖД-платформе?
lager23 31 декабря 2018 | 09:08
Деньги наши жгут, негодяи!
akula777 31 декабря 2018 | 09:16
Т.е. контракт УЖЕ подписали, а техника ЕЩЁ до конца не испытана?
grs_alx_112018 31 декабря 2018 | 09:17
Все-таки эти ребята решили додавить эту совершенно беспонтовую хрень. Невзирая на мнения экспертов и опыт замирания от потери контроля на Тверской и Красной площади.
Все упирается в весовые и габаритные ограничения, ну еще в непонятную упертость оружейников - разработчиков и пушек и снарядов.
Еще разочек - масса и габариты всех и советских и российских танков ограничены железнодорожными платформами. Поэтому экипаж в Армате - шпроты в банке ;)) Обитаемый отсек по объему такой же, как и в Т-90, а органов управления намного больше. С пушками еще более веселая хрень, что собственно и подвигнуло на разработку самого Т-14. Просто если интересно - сравните танковый снаряд от Абрамса и российский. И еще - в головах танковых генералов все еще живет понятие "встречный танковый бой" - срок жизни танка 3-5 минут
i_c_e 31 декабря 2018 | 09:26
Лучше бы в кавалерию вкладывались. И красивше на парадах, и надёжней, и, если не Кадыров лошадей будет поставлять, дешевле.
rash 31 декабря 2018 | 09:26
Уписаться можно - очковтирателя шойгу круче только росстат, значит: сначала танк на Красной площади, затем подписывают контракт, и тооолько потом начнут испытания. )))
Куда там Брежневу с приписками известными.
j_partizan 31 декабря 2018 | 09:32
Отличная новость к Новому году.
jurmak 31 декабря 2018 | 09:33
Не будет заказа на танки, наступит пипец уралвагонзаводу. А это же один из главных оплотов "ясносолнышка"
sibbeast 31 декабря 2018 | 09:37
Вот теперь заживем!!!! Всё у нас теперь будет! Спасибо Тсарь!