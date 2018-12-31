После взрыва в жилом доме в Магнитогорске из-под завалов извлекли 6 человек

Трое из них погибли, остальных доставили в больницу. Среди пострадавших есть ребёнок, сообщает региональное управление МЧС. В свою очередь, Минздрав выпустил сообщение о том, что трое пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализированы. По данным пресс-службы Кремля, по поручению президента Владимира Путина в Магнитогорск вылетает министр здравоохранения Вероника Скворцова.

В ФСБ и МЧС говорят, что основная версия произошедшего – взрыв бытового газа.