Умер зам.министра транспорта Сергей Аристов
О том, что чиновник скончался на 64 году жизни после тяжёлой болезни, сообщила пресс-служба ведомства.
Сергей Аристов работал в министерстве с 2004 года. Его похоронят на Троекуровском кладбище.
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О том, что чиновник скончался на 64 году жизни после тяжёлой болезни, сообщила пресс-служба ведомства.
Сергей Аристов работал в министерстве с 2004 года. Его похоронят на Троекуровском кладбище.
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