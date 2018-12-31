Великобритания после выхода из Евросоюза намерена расширить сеть военных баз

Об этом в интервью газете The Telegraph сказал министр обороны страны Гэвин Уильямсон. По его словам, Британия после выхода из ЕС должна вновь почувствовать себя глобальной державой. Лондон собирается отказаться от политики сворачивания военных баз, начатой в 60-х годах, и вернуться в Юго-Восточную Азию и на Карибы.