Великобритания после выхода из Евросоюза намерена расширить сеть военных баз
Об этом в интервью газете The Telegraph сказал министр обороны страны Гэвин Уильямсон. По его словам, Британия после выхода из ЕС должна вновь почувствовать себя глобальной державой. Лондон собирается отказаться от политики сворачивания военных баз, начатой в 60-х годах, и вернуться в Юго-Восточную Азию и на Карибы.
Комментарии4
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v_ochko_danko1 31 декабря 2018 | 08:45
В новом году каждому англичанину по военной базе, по колонии, по 1000 рабов! Даёшь демократию миру Англия))))))
vezdehod1 31 декабря 2018 | 09:16
v_ochko_danko1:
Ты смотри, что ты получишь в Новом году - это гораздо актуальнее, чем английские базы.
i_c_e 31 декабря 2018 | 09:31
Интересно, что дороже — военная база в Сингапуре/Монтсеррате или комплекс «Авангард»?
arc1000i 31 декабря 2018 | 09:34
Агрессивная Россия приблизится к мирной Великобритании, да.