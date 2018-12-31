В Россию из Ирака вернулись 30 детей, чьи матери ждут суда в тюрьме Багдада
Это девочки и мальчики в возрасте до 15 лет, которые были рождены в России и вывезены родителями, подозреваемыми в участии в террористической группировке «Исламское государство» (организация запрещена на территории РФ).
Сейчас в тюрьме Багдада остаются дети, рождённые россиянками на территории, подконтрольной боевикам, отмечает ВВС.
Комментарии3
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mag49 31 декабря 2018 | 09:24
Кадыров потом их себе в гвардию наберет ,верных пехотинцев Путина и Аллаха....
mag49 31 декабря 2018 | 09:32
Ситуация двоякая - с одной стороны конечно надо освободить детей из тюрьмы, с другой стороны если это не маленькие дети, то это впоследствии может принести большие проблемы
mag49 31 декабря 2018 | 09:35
от этой благотворительности прямо мороз по коже, тк есть ощущение того, что прерванный процесс обучения этих детей теперь успешно завершится, если за дело взялся академик