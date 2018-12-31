В Россию из Ирака вернулись 30 детей, чьи матери ждут суда в тюрьме Багдада

Это девочки и мальчики в возрасте до 15 лет, которые были рождены в России и вывезены родителями, подозреваемыми в участии в террористической группировке «Исламское государство» (организация запрещена на территории РФ).

Сейчас в тюрьме Багдада остаются дети, рождённые россиянками на территории, подконтрольной боевикам, отмечает ВВС.