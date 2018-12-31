К расследованию причин взрыва в Магнитогорске Челябинской области подключилось ФСБ

В региональном управлении ведомства заявили, что отрабатываются все версии, но основная — это взрыв бытового газа. По последним данным, погибли три человека.

Глава города Сергей Бердников заявил, что сейчас всем пострадавшим при обрушении подъезда жилого дома оказывается необходимая помощь. По данным МЧС, в 10-этажном доме повреждено около 50 квартир. Возбуждено уголовное дело.

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова по поручению президента России Владимира Путина вылетает в Магнитогорск, сообщили в пресс-служба главы государства.