Российская шахматистка Екатерина Лагно стала победительницей Чемпионата мира по блицу
Он завершился накануне в Петербурге. Второе и третье места на турнире заняли иранка Сарасадат Хадемальшарьех и китаянка Лэй Тинцзе. Победителем Чемпионата среди мужчин стал действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен.
Комментарии2
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kamen_12 31 декабря 2018 | 08:24
Любопытно, что даже шахматах женщины слабее мужчин. Мускулатуры не надо пешки двигать.
grs_alx_112018 31 декабря 2018 | 08:40
Это не совсем правильно - чемпионкой надо признать Машка-ковырялочку в купе с Маргошей - вот это чемпионы по блицу 3.14дежа и переобувания.
А женщины отнюдь не слабее мужиков в шахматах - у них логика малость другая