Российская шахматистка Екатерина Лагно стала победительницей Чемпионата мира по блицу

Он завершился накануне в Петербурге. Второе и третье места на турнире заняли иранка Сарасадат Хадемальшарьех и китаянка Лэй Тинцзе. Победителем Чемпионата среди мужчин стал действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен.