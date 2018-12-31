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08:16, 31 декабря 2018

В Петрозаводске учителя рядв школ утверждают, что у них в последний момент отозвали предновогодние премии

Об этом пишет издание «Губерния Daily». В редакцию обратились преподаватели сразу нескольких учебных заведений. Так, сотрудники школы № 5 рассказали, что в конце декабря директор вывесил в учительской объявление о том, что к Новому году они получат премию размером около 10 тысяч рублей.

С учётом северных надбавок выплата должна была составить примерно 14 тысяч. 28 декабря стало известно, что школа получила деньги, учителя расписались о получении премий. Однако вскоре в учительской появилось новое объявление, что денег не будет в связи с письмом комитета соцразвития.
В администрации Петрозаводска агентству ТАСС сказали, что все сотрудники городских школ получили положенные им выплаты.

Комментарии

11

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kypykyky 31 декабря 2018 | 08:25

украинские пропагандисты?

serjo1977 31 декабря 2018 | 08:38

Как они в администрацию Петрозаводска-то пробрались?

luger_max_otto 31 декабря 2018 | 08:41

kypykyky: Ну, парень, эть какой панукраинизм нужен, чтобы Петрозаводск к Украине отнести...

nepeanois 31 декабря 2018 | 08:50

luger_max_otto: да самый обыкновенный: https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2343665-echo/

nina5497 31 декабря 2018 | 08:28

А за что же тогда расписывались? За то, что увидели премию в ведомости? Так ведь всех бюджетников перевели на карту "Мир". Что-то журналист напутал. С Новым годом!

alik1946 31 декабря 2018 | 08:31

Деньги были - хотел выслать. Деньги будут - еще вышлю.

sasass 31 декабря 2018 | 08:37

Скоро Россия опять перейдет на трудодни и оплачивать будут палочками - получил З65 палочек в году и получишь по рублю за палочку - получил меньше палочек , то ты значит тунеядец ....)))

oblom0101 31 декабря 2018 | 08:47

sasass:

Забавно, что Казанские дебилы, мнящие себя в либералах, типа Вас, милейший, до сих пор привычно не в курсе что в Райффайзенбанке пайщикам до сих пор начисляют аналогами трудодней...

v_ochko_danko1 31 декабря 2018 | 08:41

Они выполняли и перевыполняли план и им за это была положена премия! Негодяи путинцы рубят сук на котором сидят! Срочно выдайте передовикам производства премии, а иначе вся экономика рухнет!

nepeanois 31 декабря 2018 | 08:48

v_ochko_danko1: не знаю насчет экономики, но следующие выборы путина могут оказаться под вопросом.

mozhem_povtorit 31 декабря 2018 | 08:43

Будь прокляты такие учителя, кого они из детей выучат? Фашистов?

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