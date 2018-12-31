В Петрозаводске учителя рядв школ утверждают, что у них в последний момент отозвали предновогодние премии

Об этом пишет издание «Губерния Daily». В редакцию обратились преподаватели сразу нескольких учебных заведений. Так, сотрудники школы № 5 рассказали, что в конце декабря директор вывесил в учительской объявление о том, что к Новому году они получат премию размером около 10 тысяч рублей.

С учётом северных надбавок выплата должна была составить примерно 14 тысяч. 28 декабря стало известно, что школа получила деньги, учителя расписались о получении премий. Однако вскоре в учительской появилось новое объявление, что денег не будет в связи с письмом комитета соцразвития.

В администрации Петрозаводска агентству ТАСС сказали, что все сотрудники городских школ получили положенные им выплаты.