Приоритетной версией обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске стал взрыв бытового газа

Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет. Из Москвы в Магнитогорск выехала группа криминалистов для расследования происшествия.

Взрыв произошёл в 6 утра по местному времени. По данным пресс-службы губернатора Челябинской области, к этому моменту известно о трёх погибших – двое взрослых и ребёнок. Всего под завалами обнаружили 16 человек. В подъезде 10-этажного дома повреждено порядка 50 квартир.