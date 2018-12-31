Общественный транспорт в новогоднюю ночь изменит режим работы

Столичная подземка будет работать всю ночь. То же самое касается и Московского центрального кольца. В любой момент желающие смогут доехать до центра столицы, чтобы поучаствовать в праздничных гуляниях или навестить близких. До наступления праздника пассажирам метро скучать вряд ли придётся. Им покажут новогоднее обращение президента Путина. Наземный общественный транспорт тоже продлит этой ночью работу. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут развозить пассажиров до трёх часов утра. Пригородные поезда — до двух ночи.

Круглосуточный режим работы в столице вводили и год назад. Тогда наземным транспортом, метрополитеном и МЦК воспользовались более полумиллиона пассажиров. В вагонах и на станциях метро праздник встретили 35 тысяч человек. Автомобилистам в центр города ближайшие дни лучше не ездить. Главные столичные улицы закрыли ещё в субботу. В их числе Тверская, Моховая, Охотный ряд, Варварка, Ильинка и ряд других. Ограничения в центре города снимут не раньше 3 января.