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08:03, 31 декабря 2018

У России сегодня истекает срок предоставления WADA доступа к базе Московской антидопинговой лаборатории

фото: ТАСС

Эксперты агентства должны получить данные о проверке допинг-проб российских спортсменов. Требование обеспечить экспертам WADA доступ к базе Московской лаборатории связано с условиями восстановления Российского антидопингового агентства. РУСАДА, напомним, вновь получила статус соответствия международному кодексу в сентябре этого года. Предполагалось, что инспекция WADA сможет получить доступ к допинг-пробам российских спортсменов еще в середине декабря.

Однако тогда этого сделать не удалось, поскольку оборудование, которое использовали эксперты, не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством. И гарантий, что WADA удастся извлечь данные сегодня, также нет. Хотя министр спорта Павел Колобков в субботу сказал, что власти согласовали технические детали передачи данных Московской антидопинговой лаборатории экспертам. Если же этого не произойдет, то РУСАДА может быть лишено своих прав, а это повлечет за собой недопуск российских спортсменов до международных соревнований. Также Россия потеряет право проводить международные турниры. Глава РУСАДА Юрий Ганус ранее говорил, что лишение организации своего статуса может стать катастрофой для российского спорта.

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