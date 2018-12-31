Митинг за свободу собраний пройдёт сегодня в Москве

Акция должна была пройти также в Волгограде, однако местные власти ее не согласовали. Активисты движения «Стратегия-31» сегодня, 31 числа, традиционно выйдут на манифестацию с требованием соблюдения 31 статьи российской Конституции – она гарантирует гражданам страны право на мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты. Организатором акции, которая пройдет у станции метро «Улица 1905 года» в столице, выступает партия «Другая Россия».

Волгоградские активисты также планировали выйти сегодня в центр города и встать в массовый пикет в защиту свободы собраний, но мэрия заявку отклонила. Организаторы пожаловались в суд, поскольку это не первый раз, когда администрация отказывает в согласовании акции без достаточного основания.

Как сообщает издание «Кавказский узел», истец отметил, что мэрия обосновывает свое решение уборкой улиц или благоустройством, но по факту никакие работы в указанное время не производятся, однако суд аргументам организаторов не внял и поддержал запрет на проведение акции. Активисты намерены провести сегодня в Волгограде серию одиночных пикетов.