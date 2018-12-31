В жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв газа

Об этом заявили в МЧС, однако, по другим данным, речь идет о взорванной машине, которая была припаркована в арке дома. В результате взрыва на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске почти полностью обрушился целый подъезд. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области, погибли двое взрослых и ребенок. По другим данным, погибших пока только двое. Из-под завалов, по разным оценкам, извлекли 16 человек, однако там еще могут оставаться люди. Ведется эвакуация жителей соседних подъездов.

Как сообщает МЧС, взрыв прогремел около четырех часов утра по московскому времени, причиной стала утечка газа. При этом, по данным Telegram-канала Mash и некоторых других источников, подъезд обрушился из-за взрыва машины, припаркованной в арке дома. Местное интернет-издание 74.ru эту информацию опровергает: со ссылкой на очевидцев портал пишет, что арка даже не пострадала. В ФСБ также не рассматривают других версий, кроме взрыва газа. В Следственном комитете заявили, что в Магнитогорск направлена группа криминалистов центрального аппарата ведомства для помощи в раскрытии причин происшествия. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

По поручению президента Путина в Магнитогорск вылетел глава МЧС Евгений Зиничев. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский приехал на место взрыва бытового газа в Магнитогорске.

Власти Магнитогорска обещают обеспечить жильем всех пострадавших, вплоть до покупки новых квартир. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Точную причину обрушения подъезда установят следователи