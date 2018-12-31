Невский проспект сегодня перекроют в Петербурге из-за новогодних гуляний

Основные гуляния будут проходить над Дворцовой площади там стоит Главная елка и сцена виде ледяного замка. Также праздничные концерты будут и на Невском проспекте. Его сделают пешеходным с 9 вечера и до раннего утра 1 от января. Власти также устанавливают сцены, все концерты начнутся в 11 вечера.

Перед Петропавловской крепостью со стороны Невы установят большой экран, на котором будут транслироваться поздравления временного губернатора Петербурга Александра Беглова. Перед самым боем курантов собравшиеся увидят новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Оттуда же от Петропавловской крепости в 3 часа начнут запускать салют.

Метро в Петербурге в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно