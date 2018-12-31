В Петербурге прошла акция «Груз 300: В Новый пыточный год»

Активисты развесили на елки на Марсовом Поле, Гостином дворе, Площади Восстания и в других местах улицах слепки частей тел переживших пытки. Об этом во «ВКонтакте» рассказала художница Катрин Ненашева. Как передает Росбалт, часть слепков активисты раздавали прохожим, но большинство людей, узнав, что это, отказывались их брать.