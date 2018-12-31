В Минобороны назвали фейком сообщения о сокращении выплат военным псковского гарнизона
«Это вброс украинских пропагандистов», — говорится на странице российского военного ведомства в Facebook. О том, что сокращение премий псковским десантникам связано со сбором пожертвований на строительство главного военного храма в подмосковной Кубинке, ранее сообщало интернет-издание «МБХ Медиа».
Комментарии5
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unprejudiced 31 декабря 2018 | 07:39
Это всем было понятно, я изначально так и написал. А по другому и не может быть, все должны понимать что есть пишется "сообщает МБХ" - 100% фейк
evgeny_biolog 31 декабря 2018 | 07:55
"В Минобороны назвали фейком сообщения"
И что, в В Минобороны такие баги не могли забанить, чтобы не было бикапов и девайсов в стримерах?
oblom0101 31 декабря 2018 | 07:58
Будем надеяться, что средств от продажи органов детишек свидомых фейкомётов хватит на оплату морального ущерба псковским военным...
igorkot____1 31 декабря 2018 | 08:06
oblom0101: Колхозный рынок, ты чой то снова оживился.
kamen_12 31 декабря 2018 | 08:09
Зарплата у военных 2000 долларов, здесь писали, а ноют про 15 тысяч рублей.