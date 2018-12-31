Глава МЧС России Евгений Зиничев по поручению президента вылетает в Магнитогорск

Там в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилой многоэтажки. Местные власти подтверждают информацию о трех погибших, в том числе одного ребенка и шестнадцати извлеченных живыми из-под завалов. Проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов. По предварительным данным, взрывом повреждены 48 квартир, в которых проживали 110 человек. МЧС подготовило к вылету в Магнитогорск четыре самолета для доставки оперативной группы и спасателей. Дом, где произошел взрыв, находится в Правобережном районе Магнитогорска, в центральной части города, на одном из главных проспектов. В самом здании находятся также офисы и помещения различных организаций.