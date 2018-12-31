Глава МЧС России Евгений Зиничев по поручению президента вылетает в Магнитогорск
Там в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилой многоэтажки. Местные власти подтверждают информацию о трех погибших, в том числе одного ребенка и шестнадцати извлеченных живыми из-под завалов. Проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов. По предварительным данным, взрывом повреждены 48 квартир, в которых проживали 110 человек. МЧС подготовило к вылету в Магнитогорск четыре самолета для доставки оперативной группы и спасателей. Дом, где произошел взрыв, находится в Правобережном районе Магнитогорска, в центральной части города, на одном из главных проспектов. В самом здании находятся также офисы и помещения различных организаций.
Комментарии13
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begly_ 31 декабря 2018 | 07:43
Зиничев по поручению президента... Я бы щас баноньки уссался смехом от такой фразы, если бы не то горе...
oblom0101 31 декабря 2018 | 07:54
begly_:
Всё, как обычно спасённые Сталиным евреи надсмехаются на тем, что русские используют газ менее эффективно, чем немцы в Аушвице...
begly_ 31 декабря 2018 | 08:11
oblom0101:
Тут твоя любимая тема, тут ты кобылицу с удовольствием ниже хвоста ухватишь...
oblom0101 31 декабря 2018 | 08:15
begly_:
Кто о чём, а Вы, милейший, Вы типичная азиатская чурка, которую русские пытались выучить европейской цивилизации, - о Ваших бедуинских зоофилических скрепах...
begly_ 31 декабря 2018 | 08:18
oblom0101:
Видать я точно направил вашу руку, кобыле под хвост.
kamen_12 31 декабря 2018 | 07:56
begly_: Ясно, что не Победой полетел. Позвонили из администрации президента, мол давай брат в Магнитогорск.
begly_ 31 декабря 2018 | 08:13
kamen_12:
В ручном управлении значит. И пока приказа не будет, сам даже ни копыхнется спасать.
kamen_12 31 декабря 2018 | 08:19
begly_: Другой вариант. Разбудили подчинённые, сказал вылетаю. Для прессы добавьте-по поручению президента.
vinning7 31 декабря 2018 | 07:46
Пишут на верхнем этаже взрывом весь стояк 48квартир, а если бы на нижнем весь дом рухнул бы ?
archibald_dandy_esquire 31 декабря 2018 | 07:50
новая фишка ЭМ - не получается откомментировать никого - горе пригожинских специалистов интернет-исследований - премий не будет
josepp 31 декабря 2018 | 07:55
Скорее всего, взрыв произошел в 9 этажном панельном здании. В Магнитке есть такие на проспекте Ленина и К.Маркса. Я сам из Магнитогорска. То что произошло - страшное горе. Я сочувствую своим землякам.
kamen_12 31 декабря 2018 | 07:58
josepp: Мои соболезнования. Большое горе перед праздником.
vitaliys 31 декабря 2018 | 08:04
Страшный год продолжает пожирать жизни. Сколько людей его не пережило !
Мир праху и вечная память !