В Париже представители движения «Жёлтые жилеты» готовят в новогоднюю ночь очередную акцию протеста

Власти города заверили, что она не сорвёт праздничные мероприятия в центре французской столицы.

Активисты намерены продолжить, по их словам, мирную и праздничную борьбу в ночь на 1 января. Они планируют собраться на главной улице Парижа – Елисейских полях. «Жёлтые жилеты» остаются недовольными действиями французских властей, считают, что уступок недостаточно. Теперь протестующие требуют отставки правительства, президента Макрона и проведения народных референдумов. В адрес властей звучат обвинения в том, что они сильно оторваны от простых людей. Последняя акция желтых жилетов прошла в субботу в Париже и других городах. В столице люди митинговали у зданий крупнейших СМИ, которые, по мнению протестующих, необъективно освещают их акции. В Руане подожгли местное отделение Банка Франции, повредив ворота учреждения. В ряде городов произошли столкновения с полицией. Это была уже седьмая акция протеста с середины ноября. Сначала люди требовали не повышать налог на топливо и цены на бензин. Социальные требования позже сменили политические. За это время погибло 10 человек, полторы тысячи демонстрантов было ранено.

Ущерб, нанесённый активистами движения «желтых жилетов» власти Франции оценили в 10 миллиардов евро. При этом число протестующих с каждой акцией по оценкам СМИ снижается. В субботу их было по всей стране 12 тысяч – вдвое меньше чем на акции неделей раньше.