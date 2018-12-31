Россия сегодня должна передать экспертам ВАДА базы данных московской лаборатории

Если Россия этого не сделает, последствия для российского спорта будут очень тяжелыми. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» ранее высказал руководитель РУСАДА Юрий Ганус. Выполнение всех обязательств России перед ВАДА находится под вопросом, считает Юрий Ганус.