Россия сегодня должна передать экспертам ВАДА базы данных московской лаборатории
Если Россия этого не сделает, последствия для российского спорта будут очень тяжелыми. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» ранее высказал руководитель РУСАДА Юрий Ганус. Выполнение всех обязательств России перед ВАДА находится под вопросом, считает Юрий Ганус.
Комментарии5
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cimirse37 31 декабря 2018 | 07:18
Не "должна передать", а просто сегодня последний день срока передачи.
opiatnovyi63 31 декабря 2018 | 07:48
cimirse37: Россия или Большая ОПГ?
trans 31 декабря 2018 | 07:23
Не пойму кого черта они тянут?! А потом опять будут вопить о русофобии, уроды.
marselo 31 декабря 2018 | 07:29
Для этого и тянут. Им насрать на спорт и спортсменов.
vinning7 31 декабря 2018 | 07:36
Неужели путина заставят обписаться