Суд в Уфе рассмотрит жалобу на арест трех бывших полицейских по делу об изнасиловании женщины-дознавателя

Ранее всем им продлили арест до конца февраля.

Высокопоставленные сотрудники органов МВД обвиняются в изнасиловании 23-летней женщины-дознавателя. По версии следствия, они напали на свою коллегу в здании отдела по вопросам миграции в ночь на 30 октября. После того, как инцидент получил огласку, все трое были уволены. Судмедэксперты обнаружили на теле потерпевшей характерные для жертв изнасилования травмы. Сами обвиняемые свою вину не признают, один из них заявил что его оговорили, а по словам адвокатов защиты, у них есть доказательства, свидетельствующие о том, что два фигуранта к моменту совершения преступления уже покинули отдел полиции. Они требуют отпустить своих подзащитных из-под стражи. В следственном управлении СК РФ по Башкирии считают информацию о наличии алиби у обвиняемых «способом защиты от предъявленных обвинений».

Ранее адвокат одного из фигурантов Эдуарда Матвеева сообщил о том, что у его подзащитного ухудшилось здоровье, и если ему в СИЗО не будет оказана помощь, защита обратится в суд с просьбой перевести его в больницу