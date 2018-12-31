На Украине сегодня стартует президентская избирательная кампания
С сегодняшнего дня и до 3 февраля кандидаты в президенты Украины могут официально выдвигаться и подавать документы на регистрацию. Согласно различным рейтингам, первое место сейчас занимает лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. Она имеет поддержку от 15 до 20% избирателей. Тимошенко уже объявила о своем выдвижении, в отличие от нынешнего президента Петра Порошенко. По его кандидатуре результаты опросов разнятся. Его ставят то на второе, то на третье место примерно с 10%. Также среди лидеров оказался артист Владимир Зеленский, но и он официально пока не сообщал об участии в президентских выборах. Следом за ним, согласно опросам, идут экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, глава Радикальной партии Олег Ляшко и лидер партии «Оппозиционная платформа – За життя» Юрий Бойко.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта.
Комментарии3
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unprejudiced 31 декабря 2018 | 07:46
Министерство образования Украины обязало издателей и авторов отредактировать учебник по истории для 10 класса: из него исчезнет упоминание о сотрудничестве командующего УПА* Романа Шухевича с фашистской Германией во время Второй мировой войны.
Соответствующее решение ведомство приняло в ответ на запрос радикальной партии «Свобода». Националисты настаивают, что структуры, подконтрольные Третьему рейху, а также местные подразделения СС не занимались коллаборационизмом, а появление такого пособия «означает поддержку российской пропаганды».
Эксперты называют подобное искажение фактов «трагедией для целого поколения» украинцев и не исключают, что поддержка подобных инициатив может привести к новому расколу в стране.
secondvenmud 31 декабря 2018 | 07:46
Прекрасный повод! Наливай, Степаныч, по седьмому разу в три ряда. За Нашего!!!
jblack2 31 декабря 2018 | 08:19
Может украинцы найдут в себе разума выбрать президентом, не дискредитировавших себя ранее политиков, не замаравших себя кровью и ввергших страну в обнищание, гражданскую войну и церковный раскол, дешёвых популистов из тех, кто к политике и близкого отношения не имеет, замаскированных оппозиционеров...