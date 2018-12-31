На Украине сегодня стартует президентская избирательная кампания

С сегодняшнего дня и до 3 февраля кандидаты в президенты Украины могут официально выдвигаться и подавать документы на регистрацию. Согласно различным рейтингам, первое место сейчас занимает лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. Она имеет поддержку от 15 до 20% избирателей. Тимошенко уже объявила о своем выдвижении, в отличие от нынешнего президента Петра Порошенко. По его кандидатуре результаты опросов разнятся. Его ставят то на второе, то на третье место примерно с 10%. Также среди лидеров оказался артист Владимир Зеленский, но и он официально пока не сообщал об участии в президентских выборах. Следом за ним, согласно опросам, идут экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, глава Радикальной партии Олег Ляшко и лидер партии «Оппозиционная платформа – За життя» Юрий Бойко.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.