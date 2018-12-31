Следователи допрашивают возможного попутчика женщины, пропавшей по дороге в Тулу

Подозреваемый 1979 года рождения доставлен в следственный отдел и дает признательные показания в убийстве. Соответствующее видео опубликовано на Ютуб канале СК.

По данным следствия, 23 декабря 29-летняя Ирина Ахматова отправилась на собственной машине из Москвы в Тулу с попутчиком, которого нашла через сервис БлаБлаКар. До настоящего времени местонахождение женщины не установлено. По сообщениям ряда СМИ, машину обнаружили в Ярославле. По некоторым данным, Ахматова – уроженка Тулы, но жила и работала в Москве.