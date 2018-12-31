Следователи допрашивают возможного попутчика женщины, пропавшей по дороге в Тулу
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Подозреваемый 1979 года рождения доставлен в следственный отдел и дает признательные показания в убийстве. Соответствующее видео опубликовано на Ютуб канале СК.
По данным следствия, 23 декабря 29-летняя Ирина Ахматова отправилась на собственной машине из Москвы в Тулу с попутчиком, которого нашла через сервис БлаБлаКар. До настоящего времени местонахождение женщины не установлено. По сообщениям ряда СМИ, машину обнаружили в Ярославле. По некоторым данным, Ахматова – уроженка Тулы, но жила и работала в Москве.
Комментарии4
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kremlefurer 31 декабря 2018 | 07:24
Мутная история. Тела нет, есть пассажир..
kremlefurer 31 декабря 2018 | 07:28
Государство против частного сотрудничества?
cromwel 31 декабря 2018 | 07:31
Типичный образ нашего бойца где нибудь в Лугандонии. Представляю что это представитель " вежливых люднй" или " шахтеров Донбасса" вытворял в зоне конфликтов. Такие уроды являются опорой власти. Отмороженные, готовые убивать из удовольствия, насиловать. И при этом за спиной подержка кровавого режима.
vienidi 31 декабря 2018 | 07:37
cromwel: Пересидельцу выгодны такие пассажиры- они хорошо отвлекают внимания от его старой задницы!!!