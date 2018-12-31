Два человека погибли в результате взрыва газа в жилой многоэтажке в Магнитогорске
Как сообщили ТАСС в МЧС, полностью с первого по десятый этаж обрушился один подъезд дома. Из под завалов извлечены живыми 10 человек и трое пострадавших, включая ребенка. Для эвакуированных жильцов развернуты два пункта временного размещения. На место прибыл губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Спасатели не исключают, что под завалами могут еще оставаться люди. В вязи с происшествием в Магнитогорске в готовность приведены два ИЛ-76 и два «СУПЕРДЖЕТа» МЧС с медицинскими модулями.
Комментарии3
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begly_ 31 декабря 2018 | 07:23
Ага, два человека в доме в 6 утра. 10 этажей по три минимум квартиры на этаже и в каждой квартире по 3-4 человека. Ага, два человека...
yralez 31 декабря 2018 | 07:44
10 человек не пострадавшие, трое легким испугом отделались.
Где же люди в 7 утра в 30 квартирах были ?
Елочку встречали ?
josepp 31 декабря 2018 | 08:02
Постыдились бы. Люди погибли. Вместо сочувствия - одна злоба.