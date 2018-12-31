Два человека погибли в результате взрыва газа в жилой многоэтажке в Магнитогорске

Как сообщили ТАСС в МЧС, полностью с первого по десятый этаж обрушился один подъезд дома. Из под завалов извлечены живыми 10 человек и трое пострадавших, включая ребенка. Для эвакуированных жильцов развернуты два пункта временного размещения. На место прибыл губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Спасатели не исключают, что под завалами могут еще оставаться люди. В вязи с происшествием в Магнитогорске в готовность приведены два ИЛ-76 и два «СУПЕРДЖЕТа» МЧС с медицинскими модулями.