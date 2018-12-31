Z Архив новостей новости
5 3 6 497
07:00, 31 декабря 2018

Два человека погибли в результате взрыва газа в жилой многоэтажке в Магнитогорске

Как сообщили ТАСС в  МЧС, полностью с первого по  десятый этаж обрушился один подъезд дома. Из под завалов извлечены живыми 10 человек и трое пострадавших, включая ребенка. Для эвакуированных жильцов развернуты два пункта временного размещения. На место прибыл губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Спасатели не исключают, что под завалами могут еще оставаться люди. В вязи с происшествием в Магнитогорске в готовность приведены два ИЛ-76 и  два «СУПЕРДЖЕТа» МЧС с медицинскими модулями.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

begly_ 31 декабря 2018 | 07:23

Ага, два человека в доме в 6 утра. 10 этажей по три минимум квартиры на этаже и в каждой квартире по 3-4 человека. Ага, два человека...

yralez 31 декабря 2018 | 07:44

10 человек не пострадавшие, трое легким испугом отделались.
Где же люди в 7 утра в 30 квартирах были ?
Елочку встречали ?

josepp 31 декабря 2018 | 08:02

Постыдились бы. Люди погибли. Вместо сочувствия - одна злоба.

Самое обсуждаемое

Блоги

Александр Горный блогер, Крым

ТС. Люди добрые, спасаем Президента Путина Потоптаться на пресс-конференции Владимира Путина – это значит ты в теме….

5 267 6 84866 24.12
Kпутин, политика, власть, мнения
Блоги

Марина Карлова вступилась за побывавших в Турции детей чиновников «Осуждают людей, чьи судьбы, не задумываясь, ломают. И никто не подумал о психологическом состоянии детей, которые выполнили нелегкую работу в Турции»...

5 453 6 100161 24.12
Kобщество, политика, власть, события
Блоги

МИД РФ: Киев не скрывает своих агрессивных намерений Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям…

5 221 6 26701 24.12
Kукраина, рф, политика, мид, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Лондон играет всё грязнее Никаких обращений с жалобами от Би-Би-Си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало — в ДИП никто от БИ-Би-Си не обращался…

5 110 6 8430 30.12
Kсми, общество, события
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

А будет ли Россия вмешиваться в израильские выборы? Кремль хочет от Израиля максимальной лояльности. Израиль – чуть ли не последняя в Западном мире страна, которая все еще не присоединилась ни к каким антироссийским санкциям…

5 360 6 27751 25.12
Kизраиль, выборы, политика, рф, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Часто возникает вопрос: до какой степени вожди понимают происходящее в мире…

5 286 6 23604 28.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Крым – наш не потому, что мы его присвоили, а потому что в нем был Волошин, сделавший его столицей и центром русской культуры…

5 266 6 22488 27.12
#слушать 02:36:38 8читать ;смотреть $скачать 35.9 МБ
Блоги

+ Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Видеоролики созданы министерством информационной политики…

5 288 6 25008 28.12
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, украина, события
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

3013751

5 57 6 5473 30.12
#слушать 47:15 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Россия расширила санкции в отношении Украины Дополнительные санкции введены против более чем 200 лиц и организаций. Полный список…

5 85 6 9595 25.12
Kполитика, санкции, украина, общество, события
Блоги

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров Среди них напитки, овощи, фрукты, кондитерские изделия, промышленное оборудование, отделочные материалы и другие товары…

5 146 6 16469 29.12
Kобщество, украина, санкции, политика, продукты, события
Блоги

Патриарх Кирилл: «Существует заказ в отношении разрушения Православной Церкви на Украине» Стенограмма выступления Патриарха на заседании Высшего Церковного совета…

5 175 6 20922 26.12
Kполитика, общество, религия, рф, украина, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Россияне должны вернуться домой! В начале декабря этого года в украинской тюрьме погиб гражданин России Валерий Иванов. Ветеран войны в Чечне, Иванов поехал добровольцем на Донбасс, где был взят в плен украинскими военными…

5 97 6 11836 26.12
Kполитика, общество, события
Блоги

Эхо-кино

Клип Басты и Пелагеи «Под палящим огнём» — заглавная песня саундтрека фильма «Т-34» Эффектный, зрелищный, захватывающий и увлекательный фильм «Т34» с сегодняшнего дня можно посмотреть в формате IMAX…

5 109 6 13707 27.12
Kкино, песни, музыка, война, патриотизм, события
Блоги

Виталий Дымарский журналист

Размышления о «жёлтых жилетах» «С жиру бесятся» или «Народ больше не может терпеть» – вот две формулировки с противоположными характеристиками. Франция – это организм. С его микробами, мускулами, нарывами. Но это живой организм. Я верю в силу его иммунитета…"

5 69 6 11478 24.12
Kобщество, франция, акции, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Я украинцев люблю. Украинцы — это такие же русские, как и мы, просто оказались в условиях оккупации…

5 113 6 14569 26.12
#слушать 36:21 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kобщество, украина, политика, рф, видео, сетевизор, передачи

Популярное за неделю

Новости

Попутчик пропавшей женщины — водителя признался в ее убийстве. В YouTube канале СК  выложен допрос подозреваемого. Мужчина говорит, что не был знаком со своей жертвой, а на преступление пошел с целью грабежа.

5 1 6 2133
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Власть еще умудряется пристраиваться и получить серию налоговых оргазмов, но разнообразие поз уже сократилось, и народец не так безропотно воспринимает этот шипованный пенис власти, а осмеливается, мерзавец, вздрагивать…

5 61 6 127376 26.12
#слушать 48:54 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Показуха года — это:
5 44 6 13381 26.12
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Кто-то сошёл с ума Если вы правда полагаете, что сегодня мнение Лолиты по поводу Крыма — главная новость человечества и больше говорить не о чем — срочно к психиатру…

5 320 6 255156 27.12
Kобщество, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» У силовиков полный карт-бланш, никаких принципов и моральных ограничений. Обыски, подброс оружия, наркотиков, физическая расправа, обвинения в пьянках и драках — хочешь?..

5 149 6 191772 25.12
8читать ;смотреть
Kполитика, мусор, общество, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7522768
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3835444

Сегодня в эфире