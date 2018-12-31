Премьера фильма «Праздник» о встрече Нового года в блокадном Ленинграде состоится в интернете

Фильм, который вызвал резонанс еще до показа, будет размещен на YouTube-канале режиссера картины Алексея Красовского, рассказал он сам в эфире «Эха Москвы».

Осенью в интернете появилась петиция с просьбой дать правовую оценку ленты. Ряд депутатов и чиновников потребовали от Минкульта не выдавать ленте прокатного удостоверения. Прокуратура начала проверку. Сама картина рассказывает о том, как в блокадном Ленинграде встречает Новый год семья, которая находится на привилегированном положении.