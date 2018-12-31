Премьера фильма «Праздник» о встрече Нового года в блокадном Ленинграде состоится в интернете
Фильм, который вызвал резонанс еще до показа, будет размещен на YouTube-канале режиссера картины Алексея Красовского, рассказал он сам в эфире «Эха Москвы».
Осенью в интернете появилась петиция с просьбой дать правовую оценку ленты. Ряд депутатов и чиновников потребовали от Минкульта не выдавать ленте прокатного удостоверения. Прокуратура начала проверку. Сама картина рассказывает о том, как в блокадном Ленинграде встречает Новый год семья, которая находится на привилегированном положении.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vinning7 31 декабря 2018 | 06:44
Не удивительно, полной блокады не было поэтому привилегированные жрали торты и пирожные, голод устроили искуственно