На Украине официально стартует президентская избирательная кампания
Выборы президента Украины запланированы на 31 марта. До 3 февраля желающие принять участие в борьбе за президентское кресло должны подать документы в Центризбирком на регистрацию в качестве кандидатов. После 8 февраля станет окончательно ясно, кто сможет претендовать на участие в предвыборной гонке.
Комментарии1
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oblom0101 31 декабря 2018 | 06:40
Будем надеяться, что темнейший, на потеху публике, продлит туповатым лохлам Винницких евреев...