На Украине официально стартует президентская избирательная кампания

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта. До 3 февраля желающие принять участие в борьбе за президентское кресло должны подать документы в Центризбирком на регистрацию в качестве кандидатов. После 8 февраля станет окончательно ясно, кто сможет претендовать на участие в предвыборной гонке.