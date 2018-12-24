Игуменья Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского монастыря Сергия была завербована КГБ в 1987 году

Это стало известно после публикации рассекреченных архивов КГБ в Латвии, сообщила «Эху Москвы» главный редактор и учредитель нижегородского сетевого издания «KozaPress» Ирина Славина. Для меня это взаимосвязано – причастность матушки Сергии к КГБ и та, коммерческая деятельность, которой сейчас занят Дивеевский монастырь, заключила Ирина Славина.

Массовая вербовка священнослужителей в Риге в 1987 году вызывает много вопросов, сказал «Эху Москвы» диакон Андрей Кураев. Андрей Кураев сказал, что среди священнослужителей было много «спящих агентов».