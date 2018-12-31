СМИ: Советник Олега Дерипаски был ключевым посредником между российским олигархом и главой штаба Трампа Пола Манафорта

Попавший под санкции США советник Олега Дерипаски, бывший сотрудник ГРУ Виктор Бояркин был ключевым посредником между российским олигархом и главой штаба Трампа Пола Манафорта. Журнал Тайм опубликовал новое расследование.

ТЕКСТ: В интервью журналу Тайм Виктор Бояркин, которого 19 декабря Минфин США внес в санкции, заявлял, что по поручению Дерипаски пытался получить от Пола Манафорта деньги, которые тот должен российского олигарху.

Новое расследование показывает, какое огромное преимущество над главой штаба Трампа было у русских в период избирательной кампании президента США. Несмотря на то, что Пол Манафорт возглавлял штаба Трампа менее двух месяцев, он застал момент, когда американские разведслужбы предоставили единым кандидатам от Республиканской и Демократической партий президентский брифинг по вопросам национальной безопасности. Манафорт покинул должность через два дня после брифинга в августе 2016 года.

В интервью журналу Тайм Виктор Бояркин заявил, что офис спецпрокурора Боба Мюллера обращался к нему, но Бояркин, по его словам, в грубой форме отказал в сотрудничестве.

Никакие факты не подтверждают эту версию. Такое мнение «Эху Москвы» высказал член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич. Франц Клинцевич считает, что иностранные партнеры России сами сажают себя в лужу, публикуя подобные версии «российского следа».

Под санкции США Виктор Бояркин попал как советник Олега Дерипаски за финансирование политической партии в Черногории в 2016 году, когда в стране произошла попытка госпереворота, устроенного российскими спецслужбами. В 90-х годах Виктор Бояркин служил помощником военного атташе в российском посольстве в Вашингтоне.