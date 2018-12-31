Минобороны: Сокращение выплат военнослужащим из-за строительства главного военного храма — выдумки пропагандистов
Сокращение выплат военнослужащим из-за строительства главного военного храма — выдумки пропагандистов. Таким образом в Минобороны отреагировали на сообщения о том, что псковским десантникам перед Новым годом урезали премиальные для финансирования строительства храма в Кубинке. В заявлении военного ведомства в ФБ говорится, что перевод средств, заложенных для выплат денежного довольствия, на иные цели технически невозможен. Жертвование на возведение главного храма ВС осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими.
В СССР практики поборов в армии не существовало, но нынешняя схема пожертвований организована по советскому образцу. Об этом «Эху» рассказал военный эксперт Александр Гольц. Сверху командирам частей спускается указание, что для поднятия морального духа бойцы должны пожертвовать определенную сумму, и проще всего взять эти деньги из премий, добавил Александр Гольц.
Комментарии4
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chapter_2 31 декабря 2018 | 06:18
РПЦ - церковь российской номенклатуры и её крепостных. Допустимо ли подневольному человеку быть единоверцем своих угнетателей и молиться рядом с ними в одном храме?
erpetkur 31 декабря 2018 | 06:24
Врёт либерестня. Какие военные? За главный военный храм как всегда заплатят гражданские терпилы.
yralez 31 декабря 2018 | 06:31
Кто же сократит плату изнасиловичью.....если мы еще живы.
student_ru_ru 31 декабря 2018 | 06:47
"Минобороны: Сокращение выплат военнослужащим из-за строительства главного военного храма — выдумки пропагандистов"
Ибо сие есть не сокращение, а прибавление. Бо Господь потом отблагодарит стократ за вспомоществование Ему.