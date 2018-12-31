"Минобороны: Сокращение выплат военнослужащим из-за строительства главного военного храма — выдумки пропагандистов"

Сокращение выплат военнослужащим из-за строительства главного военного храма — выдумки пропагандистов. Таким образом в Минобороны отреагировали на сообщения о том, что псковским десантникам перед Новым годом урезали премиальные для финансирования строительства храма в Кубинке. В заявлении военного ведомства в ФБ говорится, что перевод средств, заложенных для выплат денежного довольствия, на иные цели технически невозможен. Жертвование на возведение главного храма ВС осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими.



В СССР практики поборов в армии не существовало, но нынешняя схема пожертвований организована по советскому образцу. Об этом «Эху» рассказал военный эксперт Александр Гольц. Сверху командирам частей спускается указание, что для поднятия морального духа бойцы должны пожертвовать определенную сумму, и проще всего взять эти деньги из премий, добавил Александр Гольц.