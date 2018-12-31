В Магнитогорске в жилой многоэтажке взорвался газ
Как сообщили ИФ в МЧС, произошло обрушение одного из подъездов с первого по десятый этаж. Есть пострадавшие. На месте чрезвычайной ситуации работают все экстренные службы города. Проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов
Комментарии6
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stanislav1975 31 декабря 2018 | 06:13
газ в панельном доме - безумие.
dolores_claiborne 31 декабря 2018 | 06:22
stanislav1975:
Дома сейчас слабые строят. Даже взрыва не выдерживают. А кричат - повторим Сталинград, если хотите...
vinning7 31 декабря 2018 | 06:39
dolores_claiborne: Новое строительство рассчитано лет на 30 из статьи старого советсого строителя после 3х лет претензии не принимаются
erpetkur 31 декабря 2018 | 06:20
Путинский ядерный электорат самоуничтожается, прихватывая с собой остальное население.
yralez 31 декабря 2018 | 06:26
Плешивый бедоносец.
НГ. в РФ без трагедии ни один не обошелся.
vinning7 31 декабря 2018 | 06:36
Старый год еще не натешился