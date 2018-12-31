Роспотребнадзор намерен запретить нейодированную соль в столовых школ и техникумов.

Проект соответствующего постановления, как передает ТАСС, уже разработан. В ведомстве отмечают, что увеличение содержания йода в пище может предупредить многие заболевания у детей. Спикер СФ Валентина Матвиенко ранее предложила законодательно закрепить обязательное йодирование всей пищевой поваренной соли.