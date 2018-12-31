Роспотребнадзор намерен запретить нейодированную соль в столовых школ и техникумов.
Проект соответствующего постановления, как передает ТАСС, уже разработан. В ведомстве отмечают, что увеличение содержания йода в пище может предупредить многие заболевания у детей. Спикер СФ Валентина Матвиенко ранее предложила законодательно закрепить обязательное йодирование всей пищевой поваренной соли.
Комментарии2
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archibald_dandy_esquire 31 декабря 2018 | 05:20
а то, что нельзя зайти на свою личку и ответить на комменты "портянок" - это новогодняя фишка ЭМ или так будет теперь всегда? или опять ЭМ хакеры досят?
rena1960 31 декабря 2018 | 06:21
Надо так понимать,что единственным поставщиком правильной соли станет Навка с её соляной компанией в Крыму...