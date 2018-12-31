Попутчик пропавшей женщины — водителя признался в ее убийстве.
В YouTube канале СК выложен допрос подозреваемого. Мужчина говорит, что не был знаком со своей жертвой, а на преступление пошел с целью грабежа. Также он заявил, что раскаивается в содеянном. Ирина Ахматова 23 декабря выехала из Москвы в Тулу, взяв попутчика, найденного через сервис BlaBlaCar. После этого она не выходила на связь. Машину позже нашли в Ярославле.
Комментарии1
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kazlevich1949 31 декабря 2018 | 06:26
За одного битого двух небитых дают...