Сокращение выплат военнослужащим из-за строительства главного военного храма — выдумки пропагандистов.
Таким образом в Минобороны отреагировали на сообщения о том, что псковским десантникам перед Новым годом урезали премиальные для финансирования строительства храма в Кубинке. В заявлении военного ведомства в ФБ говорится, что перевод средств, заложенных для выплат денежного довольствия, на иные цели технически невозможен. Жертвование на возведение главного храма ВС осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими.
Комментарии6
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yralez 31 декабря 2018 | 05:16
Скорее всего да, выдумки.
Но не пропагандистов, а ограбленных изнасиловичьем и озерной ОПГ людьми.
Хоть какая то радостная весть на праздник должна же быть.
kim858 31 декабря 2018 | 05:19
Десантников-холопов кинули попы?
dominator13 31 декабря 2018 | 05:28
Десатние и пр погоны-бездельники и дармоеды
archibald_dandy_esquire 31 декабря 2018 | 05:34
последняя фишка ЭМ - лайкнуть никак, зайти в свою личку - никак, ответить на хамство "портянок" - никак
в общем с наступающим на вас Новым годом!
chapter_2 31 декабря 2018 | 06:10
РПЦ - церковь российской номенклатуры и ёё крепостных.
papa_rus 31 декабря 2018 | 06:37
исключительно добровольно и индивидуально )))))))))))