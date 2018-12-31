Сегодня вступило в силу решение США о выходе из ЮНЕСКО.
С этого момента Штаты официально прекращают свое полноправное членство в этой организации и становятся государством-наблюдателем. Вашингтон больше не будет выплачивать членские взносы и не сможет избираться в руководящие органы ЮНЕСКО. США объявили о выходе из ЮНЕСКО в 2011 году после того, как в нее была принята Палестина.
Комментарии1
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bervalano 31 декабря 2018 | 05:06
Давно пора!