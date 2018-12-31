Великобритания намерена создать две новые зарубежные военные базы.

Об этом Sunday Telegraph заявил Министр обороны Соединенного королевства Гэвин Уильямсон. По его мнению, это позволит стране после выхода из Евросоюза стать подлинным игроком на мировой арене. «Это самый серьезный момент для нации со времен Второй мировой войны, мы сможем реально играть роль мировой державы», — подчеркнул военный министр. В качестве места размещения новых баз Уильямсон указал Дальний Восток и Карибский бассейн".