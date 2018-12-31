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04:11, 31 декабря 2018

Утечка данных журналистов «Би-би-си» могла быть связана с хакерской атакой на  посольство РФ в Лондоне.

Это допускают в Российском МИДе. О взломе сайта посольства РФ в Великобритании сообщалось 17 декабря. На Смоленской площади не исключают, что злоумышленники могли получить доступ к различного рода данным, в том числе к информации о представителях британских СМИ, работающих в России. В  МИДе назвали «неудачной шуткой» заявления, что к обнародованию списка журналистов «Би-би-си» могли быть причастны российские дипломаты.

Комментарии

3

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opiatnovyi63 31 декабря 2018 | 04:30

Врут и врут российские мидовцы напропалую! Без стыда и без совести..

vagrancy 31 декабря 2018 | 04:38

Что значит ‘допускают, не исключают’ ? Ещё помогает настаивать на лимонных корочках :-)

rihard 31 декабря 2018 | 04:45

А еще они нагадили им в штаны...

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