Утечка данных журналистов «Би-би-си» могла быть связана с хакерской атакой на  посольство РФ в Лондоне.

Это допускают в Российском МИДе. О взломе сайта посольства РФ в Великобритании сообщалось 17 декабря. На Смоленской площади не исключают, что злоумышленники могли получить доступ к различного рода данным, в том числе к информации о представителях британских СМИ, работающих в России. В МИДе назвали «неудачной шуткой» заявления, что к обнародованию списка журналистов «Би-би-си» могли быть причастны российские дипломаты.