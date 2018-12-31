Утечка данных журналистов «Би-би-си» могла быть связана с хакерской атакой на посольство РФ в Лондоне.
Это допускают в Российском МИДе. О взломе сайта посольства РФ в Великобритании сообщалось 17 декабря. На Смоленской площади не исключают, что злоумышленники могли получить доступ к различного рода данным, в том числе к информации о представителях британских СМИ, работающих в России. В МИДе назвали «неудачной шуткой» заявления, что к обнародованию списка журналистов «Би-би-си» могли быть причастны российские дипломаты.
Комментарии3
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opiatnovyi63 31 декабря 2018 | 04:30
Врут и врут российские мидовцы напропалую! Без стыда и без совести..
vagrancy 31 декабря 2018 | 04:38
Что значит ‘допускают, не исключают’ ? Ещё помогает настаивать на лимонных корочках :-)
rihard 31 декабря 2018 | 04:45
А еще они нагадили им в штаны...