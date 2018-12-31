Доля российских передач на украинском телевидении упала исторического минимума.

Это констатирует член Нацсовета Украины по вопросам теле-и— радиовещания Сергей Костинский. У себя в ФБ он пишет, что больше всего в эфире национальных каналов украинского контента — 79 процентов. Телепередачи производства стран ЕС, США и Канады занимают 14 процентов эфира. Доля российского контента составляет всего семь процентов. Костинский также отметил, что на украинском языке транслируется около 92 процентов телепередач, на радио чуть меньше — 86 проц.