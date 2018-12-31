39-летний мужчина, задержанный по подозрению в убийстве Ирины Ахматовой, дал признательные показания

. Об этом сообщила официальный представитель столичного управления СК Юлия Иванова. Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что мужчина заранее спланировал убийство: он создал несколько фальшивых аккаунтов на сервисе поиска попутчиков, в том числе от лица женщин, и забронировал все места в машине Ирины Ахматовой. Убийство, по словам источника, совершено в Подмосковье, тело убитой ищут в Серпуховском районе. 23 декабря 29-летняя Ирина Ахматова отправилась на собственной машине из Москвы в Тулу с попутчиком, которого нашла через сервис БлаБлаКар. С тех пор женщину никто не видел, а машину нашли в Ярославле.