39-летний мужчина, задержанный по подозрению в убийстве Ирины Ахматовой, дал признательные показания
. Об этом сообщила официальный представитель столичного управления СК Юлия Иванова. Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что мужчина заранее спланировал убийство: он создал несколько фальшивых аккаунтов на сервисе поиска попутчиков, в том числе от лица женщин, и забронировал все места в машине Ирины Ахматовой. Убийство, по словам источника, совершено в Подмосковье, тело убитой ищут в Серпуховском районе. 23 декабря 29-летняя Ирина Ахматова отправилась на собственной машине из Москвы в Тулу с попутчиком, которого нашла через сервис БлаБлаКар. С тех пор женщину никто не видел, а машину нашли в Ярославле.
Комментарии3
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j_partizan 31 декабря 2018 | 04:33
Не мешало бы мужа жертвы проверить на причастность.
dominator13 31 декабря 2018 | 04:48
j_partizan: j_partizan: тебя надо проверить проктологу, а то от посточнных пассивных контактов с активными мужиками в тебе дерьмо не держится, лезет со всех твоих раздолбанных дырок
tonight 31 декабря 2018 | 04:53
А что это за сервиc у вас БлаБла, это как у нас Uber? Заказываеш машину на определенное место и тебя подбирают, так что ли?