В Минобороны назвали фейком сообщения о сокращении выплат военным псковского гарнизона.
«Это вброс украинских пропагандистов», — говорится на странице российского военного ведомства в Facebook. О том, что сокращение премий псковским десантникам связано со сбором пожертвований на строительство главного военного храма в подмосковной Кубинке, ранее сообщало интернет-издание «МБХ Медиа».
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
j_partizan 31 декабря 2018 | 04:24
В данном случае, я склонен верить Минобороне. Но выбора у военнослужащих скорее всего не было.
wuwer 31 декабря 2018 | 04:42
Да ..сплошные вбросы
И невыплаты зарплат (с задержккой до полугода) на оборонных предприятиях...тоже фейк
Верьте зомбоящику...а не соседу, занимающего у тебя каждую неделю на хлеб и молоко
kremlefurer 31 декабря 2018 | 04:47
Сказка "Мальчик и волки" вспоминается. Минобороны виновато само.