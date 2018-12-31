В новогоднюю ночь метро в Москве и МЦК будут работать без ночного перерыва.

Это касается и наиболее востребованных маршрутов наземного транспорта столицы. Как сообщили ИФ в дептрансе, в ночь с 31-го на 1-е поезда метро и МЦК будут ходить с интервалами от 3,5 до 15 минут, автобусы – до 25-30 минут. В рождественскую ночь с 6 на 7 января работа метро и МЦК продлится до 02:00, наземный транспорт будет ходить до 03:00.