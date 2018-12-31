Дональд Трап распорядился замедлить вывод американских войск из Сирии.
Во всяком случае, так после встречи с президентом утверждает сенатор-республиканец Линдси Грэм. Сам Трамп пока никаких заявлений на этот счет не делал. Трамп ранее объявил о выводе американского контингента из Сирии, мотивируя это тем, что военный США выполнили свою миссию по уничтожению запрещенной группировки ИГИЛ. Это решение вызвало в Штатах шквал критики.
Комментарии1
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nepeanois 31 декабря 2018 | 03:29
вот молодец трамп! за что люблю дональда - мужик всегда хозяин своему слову!
захотел - дал слово, передумал - взял обратно.