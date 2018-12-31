Дональд Трап распорядился замедлить вывод американских войск из  Сирии.

Во всяком случае, так после встречи с президентом утверждает сенатор-республиканец Линдси Грэм. Сам Трамп пока никаких заявлений на этот счет не делал. Трамп ранее объявил о выводе американского контингента из Сирии, мотивируя это тем, что военный США выполнили свою миссию по уничтожению запрещенной группировки ИГИЛ. Это решение вызвало в Штатах шквал критики.