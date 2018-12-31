МВД просит суд установить надзор за активисткой «Другой России» Ольгой Шалиной.

Полиция хочет, чтобы Шалиной запретили участвовать в массовых мероприятиях. В полиции мотивируют свое ходатайство тем, что у Шалиной есть непогашенная судимость и два административных протокола. Один из них составлен после того, как Шалина вскрыла себе вены на выставке полицейской и военной техники «Интерполитех». За эту акцию Шалину арестовали на пять суток. В 2011 году Шалину приговорили к трем годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве.