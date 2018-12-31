Игуменья Дивеевского монастыря Сергия была агентом КГБ.

Об этом пишет нижегородское издание«Коза.Press» со ссылкой на рассекреченные архивы КГБ Латвии. В 1982 году будущая игуменья приняла монашеский постриг в Рижском монастыре. Через пять лет ее завербовали и дали псевдоним «Вероника». В 2008 году к Сергии в Дивеевский монастырь приезжала паломницей жена тогдашнего президента Дмитрия Медведева, Людмила.