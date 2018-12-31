Чиновница, давшая показания на Алексея Улюкаева, получила повышение.
Пост замминистра экономразвития заняла Оксана Тарасенко. На момент расследования дела Улюкаева она руководила одним из департаментов министерства. Распоряжение о новом назначении подписал премьер Дмитрий Медведев. Иеперь Тарасенко будет курировать направление по выработке госполитики в сфере управления федеральным имуществом. Улюкаев отбывает в колонии восьмилетний срок, к которому приговорен по обвинению в даче взятки главе «Роснефти» Игорю Сечину.
Комментарии1
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clandestino 31 декабря 2018 | 03:28
Как же всё это отвратительно банально!